O-Ton Markus Söder, CSU-Vorsitzender: "Natürlich ist das ein schlechtes Zwischenzeugnis für die GroKo. Ich hab´s vorhin schon genannt, die CSU ist die einzige Regierungspartei, die nicht verloren hat, sich sogar abgekoppelt hat. Es ist erkennbar, dass die Akzeptanz für das klassische GroKo Modell fallend ist. Die Bürger wollen auch ganz eindeutig, dass jetzt nicht einfach so weitergemacht wird, dass nicht zur Tagesordnung übergegangen ist. Nur eines ist auch klar: Ein Linksruck ist das, was die Bürger gar nicht wollten. Seit Wochen hat man in der SPD versucht, über Enteignungs-Debatten, Sozialverteilungs-Modelle oder Steuererhöhungs-Ansätze ständig zu versuchen, neues Profil zu gewinnen. Das Gegenteil war der Fall. Wenn die SPD ständig nur darüber redet, dass sie das nicht will, ist das kein Ansatz. Wer ständig auch in der Beziehung nur darüber redet, dass er am liebsten ausziehen möchte, der wird keine harmonische Ehe in der Zukunft schaffen. Deswegen muss die SPD jetzt eine Grundsatzentscheidung fällen. Will sie aus innerer Leidenschaft diese große Koalition, will sie sie auch erfüllen und will sie sie nicht nur abarbeiten und will sie nicht nur über die Zeit retten? Eine GroKo über die Zeit zu retten, ist der falsche Weg. Sie muss einen richtigen Schwung bekommen. Und sie muss auch ein Narrativ erhalten. Und sie muss auch klären, dass sie auf die Herausforderungen der Zeit reagiert und nicht immer in den Schützengräben alter ideologischer Schablonen stecken bleibt. Deswegen ist das ganz, ganz entscheidend."