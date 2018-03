Die SPD-Minister stehen fest: stern-Herausgeber Andreas Petzold über unsere neue Regierung. Posted by stern on Freitag, 9. März 2018

Die SPD hat alle ihre Minister für die Große Koalition mit der Union benannt. Die SPD schickt Olaf Scholz (Finanzen), Heiko Maas Auswärtiges), Hubertus Heil (Arbeit/Soziales), Katarina Barley Justiz), Franziska Giffey (Familie) und Svenja Schulze (Umwelt) als Minister in die neue Bundesregierung. Das gaben der kommissarische Parteivorsitzende Scholz und die designierte neue SPD-Chefin Andrea Nahles am Freitag in Berlin bekannt. "Wir haben uns vorgenommen, ein gutes Team aufzustellen", sagte Scholz, der auch Vizekanzler werden soll. stern-Herausgeber Andreas Petzold gibt in einem Facebook-Live eine Einschätzung, was von der SPD-Ministerriege zu erwarten ist und welche Probleme es in der Zusammenarbeit mit CDU und CSU geben könnte.