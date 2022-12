Die Bundesregierung will ausländische Fachkräfte mit einem Punktesystem anlocken. Das ist eine uralte Idee. Ein Vorschlag aus Bonner Zeiten, der nun Wirklichkeit werden könnte. Und eine gute Gelegenheit, sich an die Anfänge zu erinnern.

Es gibt heute kaum noch Politiker, die der Bonner Republik nachtrauern. Der Regierungsumzug nach Berlin , so lautet das allgemeine Urteil, das war der Aufbruch in eine neue Zeit, raus aus dem Bundesdorf am Rhein, rein in die Weltstadt an der Spree.