von Johanna Jürgens Die Berliner Polizei wollte zu den Weltkriegs-Gedenktagen am 8. und 9. Mai ukrainische und russische Flaggen verbieten. Dann hat ein Gericht entschieden: Nur die ukrainische darf gezeigt werden. Am Sowjet-Denkmal im Tiergarten finden das nicht alle gut.

Auf dem Platz des 18. März steht Claus Bubolz in einer Traube Polizisten und versucht, sich zu erklären. Zu seinen Füßen liegen Protestschilder und eingerollte Fahnen. Die sowjetische, die russische, die US-amerikanische und die britische. Bubolz, ein gebrechlicher Mann mit grauen Haaren und Ringen unter den Augen, gehört zu der Sorte Aktivisten, bei denen man nie ganz sicher ist, wofür oder wogegen sie gerade demonstrieren. Laut seiner Plakate steht er für das Grundgesetz ein, für Kunstfreiheit und Frieden für alle. So weit, so harmlos. Seine Ein-Mann-Versammlung hat Bubolz angemeldet. Aber das mit den Fahnen, das ist am Montag in Berlin so eine Sache.