Sehen Sie im Video: Deutschlandweit herrscht Maskenpflicht.





Seit Montag herrscht im öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland eine Maskenpflicht. Ob medizinische, Stoffmaske oder auch ein Schal haben die Bundesländer nicht vorgegeben, Hauptsache Mund und Nase sind bedeckt. Ab welchem Alter Kinder zum Tragen von Masken verpflichtet sind, ist allerdings in je nach Bundesland verschieden. Die Fahrgäste in Köln befürworten die Maßnahme größtenteils. O-TON ANDREAS BERNS, PASSANT: "Ich glaube, die Gefahr liegt darin, dass die Leute, dadurch das öffentlich so nichts passiert, es ist nicht sichtbar, leichtsinnig werden und die Maßnahmen deshalb vielleicht nicht mehr mittragen. Also generell gut." O-TON LILLI SCHERER, PASSANTIN: "Ich finde das prinzipiell gut, weil Leute häufig nicht auf Abstand achten. Ich sehe Leute, die trotzdem Hände schütteln, es macht mich immer ein bisschen, ja, sauer, und ich hoffe, dass jetzt dadurch einfach natürlich noch ein mehr bisschen Sensibilität entsteht und der Schutz so ein bisschen sich erhöht. Ja." O-TON JULI ARTES, PASSANTIN: "Ja, ich habe das Gefühl, ich finde es eher schade, dass es vorher nicht geklappt hat, dass es jetzt wegen der Regel so funktioniert. Ich finde es halt gut, dass es jetzt, ich habe schon das Gefühl, dass es hilft wegen der Tröpfcheninfektion aber, ja, ich finde es besser, dass ich jetzt noch Bahn fahren kann." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte am Montag, er werde sich diese Woche dafür einsetzen, dass Masken auch in Fernverkehrszügen Pflicht werden. Am Leipziger Flughafen traf unterdessen eine Lieferungen von zehn Millionen Schutzmasken aus China ein.