von Benedikt Becker Hinter den Liberalen liegt ein schwieriges Jahr. Künftig will Parteichef Christian Lindner vor allem da punkten, wo die FDP traditionell mal stark war: in der Wirtschaftspolitik. Kann das gelingen?

Um im neuen Jahr nicht gleich in alte Muster zu verfallen, soll dieser Text über die Lage der FDP nicht in Berlin beginnen. Und auch nicht in Stuttgart, wo sich die Liberalen zum traditionellen Dreikönigstreffen in der Oper versammeln. Man kann schließlich auch woanders hinschauen, nach Brüssel zum Beispiel. Dort sitzt Moritz Körner, 32, seit 2019 für die FDP im Europarlament. Wo er sich vornehmlich dafür einsetzt, Ungarn an die gültigen Gesetze der Europäischen Union zu erinnern.