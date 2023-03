von Andreas Hoffmann Der Ukraine-Krieg ändert die Welt. Doch während SPD und Grüne sich von den Träumen der Vergangenheit verabschieden, rast die FDP weiter in die Vergangenheit. Mehr Autos, mehr Beton, weniger Steuern. Dass die Wähler sie dafür bestrafen, verstehen die Parteioberen nicht. Ein Appell für mehr Professionalisierung.

Altes kann erstaunlich modern sein. Denken Sie nur an Michael Gorbatschow. Gut, der Mann hat während seines Lebens polarisiert; für uns war er ein Held, weil er die Einheit brachte, für die Russen ein Totengräber, weil er die Sowjetunion beerdigte. Aber Gorbatschow ist modern, er hinterließ einen Satz für die Ewigkeit: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben."

Der Satz gilt auch 2023, in seiner neuen Form heißt er "Zeitenwende". Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat alles geändert. "Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor", hat Olaf Scholz vor einem Jahr gesagt. Wir werden uns ändern müssen, um in dieser neuen Welt zu bestehen, sonst werden wir bestraft. Ist ganz einfach. Eigentlich.

Blöd ist nur, dass nicht alle bei diesem Wandel mitmachen wollen.

Zum Beispiel die FDP.

Die SPD hat damit begonnen, sich von ihrer Ostpolitik und Russlandliebe zu verabschieden. Die Genossen leiden darunter, aber sie versuchen es immerhin. Die Grünen haben ihren Pazifismus eingemottet, manche so forsch, dass sie, wenn sie heute über Waffen reden, wie ein Verkäufer von Rheinmetall klingen. Die Partei will auch nicht mehr so schnell aus der Kohle aussteigen, ihr wichtigster Minister, Robert Habeck, spielt den internationalen Gas-Händler, der nebenbei Flüssiggas-Terminals baut, ja selbst wenn die Atommeiler ein bisschen länger laufen, reden die Grünen nicht mehr vom Weltuntergang.

Wo sind die Profis der FDP?

Und die FDP? Kämpft für Steuersenkungen und gegen ein Tempolimit. Anpassung an die neue Zeit? Bloß nicht. Den berühmten Spruch von John F. Kennedy interpretiert die Partei so: "Frage nicht, was du für dein Land tun kannst. Frage lieber, was du für deine Klientel tun kannst."

Erinnern Sie sich, wie Christian Lindner vor einiger Zeit die "Klima-Aktivisten" von "Fridays for Future" kritisiert hat? Die Jugendlichen sollten das lieber bleiben lassen und die "Profis" ranlassen. Wirklich?

Wo sind eigentlich die Profis der FDP? Ich meine Politiker, die mit Sachkunde auf die neue Lage reagieren. In den liberal regierten Ministerien sitzt keiner.

Wir erleben einen Verkehrsminister Volker Wissing ("Autofahren bedeutet Freiheit"), der noch mehr Straßen bauen will, als wäre dieses Land ein Wüstenstaat und hätte nicht schon über 830.000 Kilometer Straßennetz. Von Tempo-30-Zonen hält er wenig, Ideen den Verkehr einzudämmen fallen ihm nicht ein, und schlägt er mal etwas vor, erkennen Experten darin wenig Sinn. Und wie er für den Verkehr die Klimaziele einhalten will (bis 2030 halb so viele Emissionen wie 2019), weiß keiner. Dafür kämpft Wissing für neuartige Treibstoffe wie E-Fuels, damit die Benziner und Diesel auch nach 2035 weiter auf den Straßen stinken.

Wir erleben eine Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die an den baldigen Durchbruch der Fusionsenergie glaubt, obwohl seriöse Fachleute von Jahrzehnten reden, bis die ersten Fusionsreaktoren laufen, wenn sie überhaupt je laufen. Die Energiepauschale von 200 Euro, die der Staat seit Monaten versprochen hat, haben die Studenten immer noch nicht, dafür tagt eine Gruppe mit 85 (!) Experten zweimal die Woche.

Wir erleben einen Bundestags-Vizepräsidenten Wolfgang Kubicki, der dem Wirtschaftsminister Robert Habeck empfiehlt "sich gehackt zu legen", der mitten im Ukraine-Krieg die Russen-Pipeline Nordstream 2 öffnen will und der den Gesundheitsminister einen "Spacken" nennt und ihm den Rücktritt nahelegt.

FDP bezweifelt Expertise des eigenen Ministers

Wir erleben einen Justizminister Marco Buschmann, der sich mit Karl Lauterbach einen monatelangen Kleinkrieg darum liefert: "Wer ist der größte Rechthaber der Ampel?" Bis am Ende alle nur noch maximal verwirrt sind.

Wir erleben eine Regierungsfraktion der FDP, die die Expertise des eigenen Verkehrsministers anzweifelt. Weil ihr ein Gutachten des Umweltbundesamts (UBA) zum Tempolimit nicht gefällt, gibt sie ein Gegengutachten in Auftrag. Das UBA-Gutachten hat dabei ein Wissenschaftler geschrieben, der gleichzeitig den Expertenrat von Wissing leitet und den Wissing sonst lobt. Da wundert es nicht, dass FDP-Abgeordnete Habecks Pläne zu Gasheizungen "Verschrottungsorgie" und das Wirtschaftsministerium ein "Irrenhaus" nennen.

Und wir erleben einen Finanzminister, der Grußworte für seine Hausbank schreibt, die ihn mit einem Immobilienkredit versorgt hat. Was er will ist unklar, mal schlägt er hastig vor der NRW-Wahl vor, die Grunderwerbsteuer zu senken, um den Plan dann in der Schublade verschwinden zu lassen, mal will er eine Steuer-FBI einführen, und verfolgt die Idee nicht weiter. In Mali besucht er die Bundeswehr, aber daheim ignoriert die Not der Pflegeversicherung (den durchschnittlichen Eigenanteil von 2000 Euro können immer weniger Heimbewohner zahlen). Dafür will er die Steuern für Reiche und Unternehmen senken, Milliarden für eine Aktienrente verschleudern, die weder Rentnern noch Arbeitnehmern hilft. Selbst das liberale "Handelsblatt" hält Lindner für "flatterhaft", weil auf "Ankündigungen keine Taten folgen".

Das passiert, wenn Profis von der FDP regieren.

"Gurkentruppe" und "Wildsau"

Die Performance der Liberalen ist so schlecht, dass selbst die frühere schwarz-gelbe Koalition von Guido Westerwelle und Angela Merkel regelrecht strahlt. Erinnern Sie sich? Das war jenes Bündnis, wo sich die Beteiligten mit "Gurkentruppe" und "Wildsau" anredeten. Aber damals setzte zum Beispiel ein liberaler Gesundheitsminister ein Spargesetz gegen die Pharmaindustrie durch, und damit auch gegen die eigene Wählerklientel.

Heute kann die FDP nicht einmal ihre Erfolge verkaufen. Und die hat sie. Dass wir durch das 9-Euro-Ticket und dessen Nachfolger alle günstiger und besser mit Bussen und Bahnen unterwegs sind, ist eine Idee von Volker Wissing. Hätten Sie’s gewusst?

Oder dass der Justizminister Buschmann liberales Recht durchsetzt und das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbruch abgeschafft hat. Transgeschlechtliche und nicht-binäre Menschen sollen mehr Rechte erhalten, Rechtspopulisten nicht die Gerichte unterwandern und sich als Schöffen bewerben dürfen.

Oder dass Bildungsministerin Stark-Watzinger das Bafög erhöhte und ausweitete, so dass mehr junge Menschen besser unterstützt werden.

Selbst Lindner, der vor allem Schlagzeilen mit seiner Hochzeit und dem Aufstieg zum Grünkohlkönig erntet, was er selbst als den "Höhepunkt der Karriere" beurteilt, hat sinnvolles entschieden. Dank ihm werden höhere Gehälter nicht wegbesteuert, weil er die Einkommensteuertarife anpasste, und dass viele Deutsche mit Inflation und Gasmangel halbwegs klarkommen, liegt auch an den Hilfen des Staates, die Lindner mitbeschlossen hat (Ja, ich weiß, dass der Tankrabatt keine gute Idee war, aber wir wollen jetzt nicht kleinlich sein).

FDP ist ein Antiquitätenladen

"Wir brauchen auf allen Ebenen ein höheres Innovationstempo", sagt Marco Buschmann. Er hat recht. Ich würde vor allem gern mehr Innovationstempo bei der FDP sehen. Liberalismus ist mehr als Steuersenkungen und BKT ("Bloß kein Tempolimit"). Liberalismus ist überzeugend, wenn es darum geht, den Bürger vor den Zumutungen des Staates und der Internetkonzerne zu bewahren. Liberalismus ist bestechend, wenn er Menschen ermöglicht, ein gutes Leben zu führen, ohne dass Papa der Tochter eine Fabrik oder mindestens eine Eigentumswohnung vererbt. Und Liberalismus ist notwendig, wenn er in Zeiten des Klimawandels Freiheit neu definiert. Wie soll der Einzelne selbstbestimmt leben, wenn brütende Hitze den Kopf ausdörrt, das Wasser fehlt und die Tiere ausgestorben sind? Was wir keinesfalls brauchen, ist ein Liberalismus, der ein Biotop für Egoisten schafft, wo gilt: "Alles für mich, nichts für die anderen."

Die FDP ist ein Antiquitätenladen. Allerlei Nippes steht dort herum, der Besitzer glaubt, er muss den Trödel nur etwas abstauben, dann rennen ihm die Kunden die Bude ein. Nein, Herr Lindner, Sie müssen das Angebot ändern. So ist das in der Marktwirtschaft. Jeder Unternehmer, der Kunden verliert, muss sein Produkt, sein Angebot überprüfen, sonst geht er unter. Das ist Zeitenwende, man muss sie leben und nicht nur darüber reden.

Klimafreundliches Reisen Ausflugstipps mit der Bahn ab Köln, München, Hamburg und Berlin – diese tollen Ziele erreichen Sie in (unter) 5 Stunden 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Nördlich von Berlin: Ein Trip auf Deutschlands größte Insel

Von der Hauptstadt aus lässt sich Rügens Strand binnen vier Stunden erreichen – zum Beipsiel Binz. Im kleinsten Nationalpark der Bundesrepublik finden Reisende weiße Kreidefelsen, einen märchenhaften Buchenwald, die glitzernde Ostsee und eine einzigartige Landschaft. Zwischen Sassnitz und Lohme erleben Wanderlustige auf dem



​​​​​​​Bahnverbindung: Mit dem ICE geht es vom Berliner Hauptbahnhof nach Stralsund. Dort können Reisende mit dem Regionalzug zum Beispiel nach Binz fahren.



Von der Hauptstadt aus lässt sich Rügens Strand binnen vier Stunden erreichen – zum Beipsiel Binz. Im kleinsten Nationalpark der Bundesrepublik finden Reisende weiße Kreidefelsen, einen märchenhaften Buchenwald, die glitzernde Ostsee und eine einzigartige Landschaft. Zwischen Sassnitz und Lohme erleben Wanderlustige auf dem Hochuferweg Jasmund die Vielfalt der Natur. Zwölf Kilometer führt der Weg durch den grünen Wald, vorbei am berühmten Königsstuhl und immer die frische Meeresbrise in der Nase. Für den Rückweg können Besucher:innen den Bus zwischen Lohme und Sassnitz nutzen.​​​​​​​Mit dem ICE geht es vom Berliner Hauptbahnhof nach Stralsund. Dort können Reisende mit dem Regionalzug zum Beispiel nach Binz fahren. Mehr

Die FDP hat seit der Bundestagswahl 2021 fünf Niederlagen in Folge kassiert, in zwei Ländern flog sie aus der Regierung, in dreien aus dem Parlament, bei der Berlin-Wahl hat sie als Oppositionspartei sogar den stärksten Verlust aller Parteien erlitten. Sie saß nicht im Roten Rathaus und wurde trotzdem abgestraft, schlimmer geht es nicht. Die Botschaft der liberalen Kundschaft ist eindringlich: FDP ändert Euch. Sonst bestraft Euch irgendwann das Leben.