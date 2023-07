Die heimliche Macht in der FDP: Wie eine Gruppe Abgeordneter die eigene Partei aufmischt

von Benedikt Becker Eine Gruppe Abgeordneter mischt die FDP auf. Im Heizungsstreit trieb sie die Ampelkoalition vor sich her. Was hat sie als Nächstes vor?

Er war an diesem letzten Mittwoch im Juni schon bei der Lokalzeitung zum Gespräch, jetzt muss noch eine Pressemitteilung raus. "Schick das an alle, die darüber berichtet haben", sagt Frank Schäffler seinem Mitarbeiter am Telefon. Dann legt er auf und lächelt. Es haben viele berichtet.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Schäffler, 54, sitzt in einem Café auf dem Marktplatz von Minden, Ostwestfalen, seinem Wahlkreis. Die Mittagssonne knallt, er hat jetzt Lust auf ein Eis. "Einen Erdbeerbecher, bitte. Oder wie heißt der hier?", fragt Schäffler. "Erdbeerboom", sagt die Kellnerin. Genau, den nimmt er. Wie passend.