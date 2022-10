von Benedikt Becker Schlimmeres verhindern – das ist für Christian Lindner der Job der FDP in der Koalition. Andere würden die Partei lieber offensiver aufstellen.

Er hört diese Frage oft: Welcher Koalitionspartner strapaziert deine Nerven am stärksten? Johannes Vogel, 40, stellvertretender FDP-Vorsitzender, zögert kurz. Er steht in einem Restaurantgarten in Hannover, es ist ein sonniger Herbstnachmittag, um ihn herum nippen etwa 40 Parteifreunde an Saftschorle und Aperol Spritz. Vogel will sie für den Wahlkampf in Niedersachsen motivieren. Sie aber wollen wissen, wie es in Berlin mit der Ampel läuft. Johannes Vogel ahnt, was sie hören wollen.