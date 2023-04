Christian Lindner erscheint in einer Limousine zum 74. Bundesparteitag der FDP in Berlin

von Benedikt Becker Meint die FDP das wirklich ernst mit dem Klimaschutz? Dass sich die Frage wieder stellt, hat Folgen für eine liberale Partei, die sich zu Unrecht verdächtigt fühlt – und für den Umgang mit der Klimakrise in Deutschland.

Es gibt da diesen Satz der liberalen Ikone Karl-Hermann Flach, den sie in der FDP gerne zitieren: "Die Freiheit stirbt zentimeterweise." Die Übergriffe des Staates auf die Grundrechte der Bürger, sie mögen im Einzelfall gut gemeint und bestens begründet sein. In ihrer Summe bedrohen sie die Freiheit. Der stete Zusatz zerfleddert das Grundgesetz. So war das gemeint.