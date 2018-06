Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON BUNDESINNENMINSITER HORST SEEHOFER (CSU) "Wie verhindert man, dass dies ein Präzedenzfall wird. Zweitens, was passiert mit dem Schiff, drittens, was passiert mit der Besatzung, und wie verhält es sich mit anderen Mitgliedstaaten. Das ist eine Sache, die wir auch unter dem Gesichtspunkt der Humanität, als Bundesregierung, prüfen." O-TON VIZE-BUNDESTAGSPRÄSIDENTIN CLAUDIA ROTH (GRÜNE) "So, darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten, einfach zuzuhören. Dann kommen ja noch weitere Redner und Rednerinnen. Ja, aber jetzt zeigen wir mal wie sich so ein Bundestag benimmt." O-TON BUNDESINNENMINSITER HORST SEEHOFER (CSU) "Das allerwichtigste meine Damen und Herren, im ersten Themenfeld, und das zeigt auch dieser Fall, und das ist das humanste und christlichste, nämlich die Bekämpfung der Fluchtursachen dort wo die Menschen leben. Damit nicht nur diese Menschen, sondern auch die Ländern in denen sie leben eine Zukunftsperspektive haben. Das ist das Wichtigste, das wir tun müssen. (...) Zweitens erfahren wir, dass acht EU Staaten zur Aufnahme bereit sind, der gesamten Zahl der Menschen auf diesem Schiff, sodass sich zumindest nach momentanem Stand eine Handlungsnotwendigkeit für die Bundesrepublik Deutschland nicht ergibt. Wir werden das sehr im Auge behalten. Und gehen Sie davon aus, bei allem, was wir auch diskutieren bei uns, bei uns gibt es einen ganz starken Grundsatz für das Handeln der Bundesregierung insgesamt. Und der Grundsatz heißt einerseits Humanität und andererseits Ordnung."