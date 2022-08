Öffnung von Nord Stream 2, Entlastungspakete und Waffenlieferungen: So stehen die Deutschen dazu

Forsa-Blitzumfrage Öffnung von Nord Stream 2, Entlastungspakete und Waffenlieferungen: So stehen die Deutschen dazu

Putin bietet Deutschland Nord Stream 2 als Alternative zur Schwesterpipeline an. Die Ukraine braucht weiterhin Wafffen. Und in Deutschland kämpfen Verbraucher mit Teuerungen. Ein aktuelles Stimmungsbild aus der Bundesrepublik.

Fast ein halbes Jahr nachdem Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, bleibt die Solidarität unter den Deutschen mit den Ukrainern groß. Trotz Gasknappheit und steigender Energiepreise würden 46 Prozent weitere spürbare finanzielle Belastungen hinnehmen, damit die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten werden können. Das ergab eine Blitzumfrage unter 1000 Personen, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Senders RTL/ntv am Freitag durchgeführt hat.

Allerdings zeigt die Umfrage auch, dass mindestens genauso viele Deutsche nicht bereit für weitere Konsequenzen wären. Abgelehnt werden zusätzliche Belastungen vor allem von AFD- und FDP-Wählern und ostdeutschen Bürgern. Ein Grund hierfür dürften die Entlastungspakete der Bundesregierung sein. Von denen merken die Bürger laut der Umfrage bisher kaum etwas. "Insbesondere bei den Beziehern geringer Einkommen kommt davon so gut wie nichts an", heißt es in dem Forsa-Bericht. Bei der Umfrage sagten lediglich fünf Prozent der Befragten, dass sie spürbar entlastet werden. 89 Prozent spüren von den Entlastungsmaßnahmen kaum etwas oder su gut wie gar nichts.

Zwei Drittel der Befragten gehen angesichts der aktuellen Teuerungen zudem davon aus, dass die Solidarität mit der Ukraine abnehmen wird. Nur noch 27 Prozent glauben, dass Deutschland derzeit mehr für die Ukraine tun könnte. Unter ihnen dominieren vor allem die Anhänger der Grünen. 63 Prozent glauben, dass Deutschland genug für die Ukraine getan hat. Die deutsche Industrie soll deshalb auch keine Kampfpanzer direkt an die Vereinigten Staaten liefern können, sagt über die Hälfte der Befragten. Ein Drittel fordert das Gegenteil.

Auch bei der Frage, ob Nord Stream 2 für Gaslieferungen aus Russland geöffnet werden soll, positionieren sich die Deutschen eindeutig. Der Vorschlag wird mehrheitlich abgelehnt (53 Prozent), etwas mehr als ein Drittel wären aber dafür.