Nach Meinung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verdienen Menschen, die in der Corona-Krise "den Laden am Laufen gehalten haben", dafür mehr als nur Wertschätzung. Er wünscht sich, dass sie auch eine finanzielle Anerkennung erhalten. In unserer Gesellschaft "drückt sich Wertschätzung eben auch in Bezahlung aus", sagte Steinmeier am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. "Von Wertschätzung kann man nicht dauerhaft zehren", begründet er seine Haltung.

Steinmeier wünscht sich Hilfe für Benachteiligte

"Der Bildungs-Lockdown hat ganze Familien in schwierigste Situationen gebracht", resümiert Steinmeier. Auch wenn es oft geheißen hätte, von der Krise seien alle gleich betroffen, habe die Corona-Pandemie große Unterschiede offenbart. Es sei ein "großer Irrtum, dass Krisen der große Gleichmacher sind", erklärte er. Ganz im Gegenteil, die Ungleichheiten würden eher noch verstärkt. So seien während des Bildungs- Lockdowns vor allem Alleinerziehende besonders betroffen gewesen.

Eine "Rückkehr in die Normalität" sieht Steinmeier als unrealistisch, denn wer etwas älter sei, wisse, dass "die Normalität" gar nicht existiere. Vielmehr erhofft er sich, dass die Krise dazu dienen könne, Dinge in eine neue Normalität hinüber zu retten, die sich während der Corona-Zeit als wichtig herauskristallisiert hätten.

Politik zeigte sich bei den Hilfen als sehr schnell handlungsfähig

Wirtschaftlich habe sich die Politik als sehr schnell handlungsfähig gezeigt, lobte Steinmeier. Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und Kredite insbesondere für Selbstständige mit kleinen Firmen hätten das gezeigt. Möglicherweise sei dadurch das Vertrauen in die Politik, womit sich sich die Deutschen sehr schwer täten, wieder gewachsen. Menschen, die mit dem Staat "gefremdelt" hätten, hätten in der Corona-Krise erlebt, dass es einen Staat brauche.

Quelle: ZDF-Sommerinterview (in voller Länge)