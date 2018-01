Die kommunale Ausländervertretung in Frankfurt will zwei Apotheken umbenennen. Es handelt sich um die "Mohren-Apotheken". Die in den Sechzigern gegründete Apotheke trägt ihren Namen schon sehr lange. Das Wort "Mohr" habe jedoch einen rassistischen Hintergrund. Rassistische Bezeichnungen und Logos sollen aus dem Stadtbild Frankfurts verschwinden. Die Geschäftsführerin zeigte sich erstaunt über die Kritik. Der Name gehe wohl auf die Verwendung von Arzneien aus fernen Ländern zurück.