Sehen Sie im Video: Frankfurter Opernplatz – Proteste gegen Racial Profiling.





In Frankfurt haben in der Samstagnacht rund hundert Menschen gegen Rassismus demonstriert. Der Protest ereignete sich eine Woche nachdem es auf dem Frankfurter Opernplatz zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Nachtschwärmern gekommen war. Dabei wurden 39 Personen festgenommen, von denen laut Polizei, die Mehrzahl einen „Migrationshintergrund" hatte. Aus Sicht dieser Demonstranten waren die Angriffe auf die Einsatzkräfte von der Polizei provoziert worden. (DEMONSTRANT) „Die Schlägereien, Angriffe, sind von der Polizei provoziert worden, unserer Auffassung nach. Die Polizei tut das, um ein Bild davon abzugeben wenn Menschen sich sammeln, wenn Jugendliche sich sammeln, Proteste, wie unsere, auch zu kriminalisieren. Wir sind friedlich, wir wollen einfach eine Perspektive haben in dieser Gesellschaft, darum geht das uns. Nicht um irgendwelche Schlägereien anzuzetteln." (DEMONSTRANTIN) „Ja, also wie es dazu gekommen ist - durch die Polizeigewalt, durch die rassistische Polizeigewalt, die uns seit Tagen hier in Frankfurt begegnet, aber eben auch in vielen anderen Großstädten." Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann traf sich mit Demonstranten. (FELDMANN) „Ich war gestern hier, ich bin auch nächstes Wochenende hier, es ging letztlich um den Schock, den viele in der Stadt hatten und auch die Wut die viele Frankfurterinnen und Frankfurter hatten, weil so viel Gewalt da war. (SCHNITT) Es ist auf jeden Fall ein Thema und ich nehme das auch sehr ernst. Es kann nicht sein, dass man aufgrund von Hautfarbe irgendwie Leute diskriminiert. Das gilt für alles, das gilt für die Politik, das gilt für die Polizei, das gilt aber für die jungen Leute selber." Auch an diesem Samstag hatten sich auch wieder Menschen zum Feiern auf dem Opernplatz versammelt. Sowohl die Party, als auch der Protest blieben allerdings friedlich. Gegen ein Uhr morgens wurde der Platz von der Polizei geräumt.