Nach Anschlagsdrohungen sind in Frankreich sechs Flughäfen geräumt worden. Es handle sich um die Flughäfen von Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse und Beauvais bei Paris, hieß es am Mittwoch laut Nachrichtenagentur AFP in Polizeikreisen. Experten seien im Einsatz, um die Lage zu überprüfen. Die Drohungen seien per Email eingegangen.

Höchste Terrorwarnstufe in Frankreich

In Frankreich gilt seit dem islamistisch motivierten Anschlag auf den Lehrer Dominique Bernard in Arras am vergangenen Freitag die höchste von drei Alarmstufen. Seitdem wurden bereits zwei Mal das Schloss von Versailles und einmal das Pariser Louvre-Museum nach Drohungen geräumt. Auch die Schule in Arras wurde nach einem Bombenalarm evakuiert. Bislang waren alle Drohungen nur Fehlalarme.

