von Jonas Schulze Pals Viele Jahre gab sich Franziska Giffey als pragmatische Macherin und hatte damit Erfolg. Durch die Schlappe bei der Berlin-Wahl hat sie die Kontrolle über dieses Narrativ verloren. Bei der SPD fordern die ersten Parteifreunde personelle Konsequenzen.

Sie lacht. Auch an diesem schwierigen Tag. Es ist ein kurzer Moment der Lockerheit bei einem angespannten Auftritt. Ein Journalist will wissen, ob Franziska Giffey sich vorstellen könne, das Amt der Regierenden Bürgermeisterin für den Rest der Wahlperiode aufzuteilen. Zwei Jahre SPD, zwei Jahre Grüne. Schließlich lägen die Parteien nur 105 Stimmen auseinander. "Also, um das ganz kurz zu machen“, sagt Giffey, "ich halte von Regieren im Teilzeitjob, auch aufgeteilt auf Legislaturperioden, gar nichts."