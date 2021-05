Sehen Sie im Video: Sie will Berlin regieren: SPD wählt Giffey zur Spitzenkandidatin.









Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet: O-TON FRANZISKA GIFFEY, SPD-LANDESVORSITZENDE UND BUNDESFAMILIENMINISTERIN "Ich werde den Wohnungsneubau in der Stadt zur Chefinnensache machen. Das ist wichtig. Wir haben es gesehen in den letzten Tagen. Die Diskussion, die Entscheidung über den Mietendeckel. Ja, sie hat gezeigt, dass die Landesgesetzgebung an ihre Grenzen kommt. Aber eines ist doch völlig klar. Die große soziale Frage unserer Zeit für unsere Stadt, aber auch überall in den großen Metropolen in Deutschland, die große soziale Frage in unserer Stadt ist die des bezahlbaren Wohnens... Wir werden in der nächsten Legislatur die Zeit nach der Pandemie haben. Wir werden eine große Aufgabe haben, diese Stadt wieder zu neuer Stärke zurückzuführen, daran anzuknüpfen wo wir standen bevor diese Krise kam. Und wir werden uns kümmern um die Wirtschaftsunternehmen, um diejenigen, die um ihre Arbeitsplätze fürchten, die jetzt von der Krise auch besonders betroffen sind... Eine große Aufgabe liegt vor uns. Wir wollen stärkste Kraft in dieser Stadt werden und wir wollen diese Stadt so gestalten, dass die Menschen sagen: Dit find ick jut."

