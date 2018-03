DGB-Chef Reiner Hoffmann brachte am Freitag die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen symbolisch zum Schmelzen. Andere bearbeiteten sie mit Hammer, Meißel und Säge. Mit der Aktion vor dem Brandenburger Tor wollten Gewerkschaften und Politiker auf den bevorstehenden Equal Pay Day am 18. März hinweisen. Das ist das Datum, bis zu dem Frauen in Deutschland theoretisch umsonst gearbeitet haben, während Männer bereits seit dem 1. Januar bezahlt wurden. Mit dieser Ungerechtigkeit müsse jetzt endlich Schluss sein, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: "Ich habe heute zwei Herzen in meiner Brust. eine traurige Nachricht ist, ich war schon vor zehn Jahren hier am Brandenburger Tor beim Equal-Pay-Day. Also, so lange hat es gedauert. Und die gute Nachricht ist, ich bin jetzt Arbeitsminister und kann jetzt zusammen mit meiner Kollegin Franziska Giffey mithelfen, dass wir die Dinge ändern." Bundesfamilienministerin Franziska Giffey weiß, wo sie ansetzen will, um die Lohnlücke zu verkleinern. "Und es geht aus Sicht der Familienministerin natürlich um die sozialen Berufe, um die Pflegeberufe, aber auch um die Erzieherinnen und Erzieher, sowohl in den Kindertagesstätten als auch in den Ganztagsgrundschulen. Und da braucht es einfach mehr Unterstützung für eine bessere Bezahlung, für bessere Rahmenbedingungen in Ausbildung, in Qualifizierung und für bessere Arbeitsbedingungen und Durchlässigkeit auch für Aufstiegsmöglichkeiten." Nach Angaben der Bundesregierung verdienen Frauen in Deutschland 21 Prozent weniger Geld als Männer. Sie arbeiten wegen der Familie öfter in Teilzeit, häufiger im Niedriglohnsektor und seltener in Führungspositionen.