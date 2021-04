Sehen Sie im Video: Annalena Baerbock ist Kanzlerkandidatin der Grünen – ein Portrait im Video.













Annalena Charlotte Alma Baerbock wurde am 15. Dezember 1980 in Hannover geboren.





Mit ihren Eltern, zwei Schwestern und zwei Cousinen wuchs sie auf einem Bauernhof in Pattensen bei Hannover auf.





In ihrer Schulzeit absolvierte sie mit 16 Jahren ein Austauschjahr in Florida.





In ihrer Jugend war sie erfolgreiche Trampolinspringerin und gewann dreimal Bronze bei den Deutschen Meisterschaften.





Nach dem Abitur studierte Baerbock zunächst Politikwissenschaft und öffentliches Recht an der Uni Hamburg, danach Völkerrecht in London.





Während ihres Studiums arbeitete sie drei Jahre lang als Journalistin für die Hannoversche Allgemeine Zeitung.





2005 schloss sie ihr Studium ab und wurde Mitglied bei den Grünen.





Sie begann drei Jahre lang als Büroleiterin der Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter zu arbeiten und war nebenbei Trainee beim „British Institute of Comparative and Public International Law“.





Danach war sie für ein Jahr Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Grünen im Bundestag.





2008 wurde sie Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa, ein Jahr später Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei, dem Zusammenschluss grüner Parteien in Europa und Partievorsitzende der Grünen in Brandenburg.





In dieser Zeit hatte Baerbock vor, nebenbei an der Freien Universität Berlin zum Thema „Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe im Völkerrecht“ zu promovieren. Schloss dies aber aufgrund ihrer politischen Tätigkeit nie ab.





Seit September 2013 ist sie Mitglied im Bundestag. Derzeit ist sie Mitglied in den Ausschüssen für EU-Themen, Wirtschaft und Energie und Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.





2018 wurde sie neben Robert Habeck zur Co-Pateichefin der Grünen gewählt. Politisch wird sie dem „Realo“-Flügel zugeordnet.





Am 19. April 2021 gibt die Parteispitze bekannt, mit Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf zu gehen.





Nach Angela Merkel ist sie seit 1949 erst die zweite Frau, die sich für das höchste Regierungsamt bewirbt. Die 40-Jährige ist die erste Kanzlerkandidatin der Grünen.





Baerbock ist dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern in Potsdam.

