Gabi Pötsch platzt auf Facebook der Kragen. Die 53-jährige Dresdnerin ist am Dienstag auf dem Weg zu einer Demonstration gegen Rechts am sächsischen Landtag.





„Ich möchte heute definitiv mal etwas loswerden. Und das ist Folgendes: Ja, ich habe vorhin die Presseansprache unseres Ministerpräsidenten Kretschmer verfolgt. Nicht bis zum Schluss. Das kann man nachholen. Und ich werde das auch tun. Was man aber niemals nachholen kann, ist das versäumte Aufstehen gegen Rechtsradikalismus, Nazis, Faschisten. Ich denke, jeder von uns aus Dresden ist gefordert. Mittlerweile schon länger. Es kann nicht angehen, dass immer wieder nur dieselben auf die Straße gehen und versuchen, gegen die Nazis anzukämpfen. Es kann auch nicht sein, dass nach dem letzten Wochenende Dresden und Sachsen immer noch schlafen. Zumindest die Normalen. Deshalb fordere ich hiermit alle Sachsen auf, alles dafür zu tun, dass die AfD nicht weiter an Zulauf gewinnt. Das könnte durchaus Sachsens Untergang sein. Wer das nicht glaubt, kann natürlich die AfD wählen. Jeder hat da die freie Wahl. Aber liebe Leute, die ihr die AfD wählen wollt, bitte tut mir persönlich einen Gefallen: Jammert danach nicht rum, wenn es euch immer nur noch schlechter geht. Ihr habt es schließlich so gewollt. Und nun ihr Sachsen: Hintern hoch, raus auf die Straße! Nazis haben in Sachsen nichts zu suchen.“



Das rund eineinhalbminütige Video der Dresdnerin geht auf Facebook viral. Die meisten Reaktionen fallen sehr positiv aus. Pötsch sei selbst davon überrascht gewesen, berichtet sie dem stern. Speziell in Dresden sei es so verdammt schwer, die Menschen auf die Straße zu bringen. Für Pötsch fühle es sich manchmal so an, als wenn sie fast nur noch von AFD-Wählern umgeben wäre.