Sehen Sie im Video, wie "Fridays for future" trotz Abstandsregeln in Berlin demonstriert.





Es war zwar nur eine von vielen Aktionen, die die Fridays-For-Future-Bewegung in Deutschland auf die Beine gestellt hat. Aber sie war groß. Sehr groß. Rund Zehntausend Schilder wurden nach Angaben der Bewegung im Rahmen des globalen Klimastreiks gesammelt und am Freitag von einigen wenigen Aktivisten vor dem Bundestag in Berlin bei bestem Frühlingswetter verteilt und ausgebreitet. Die Bewegung will auf diesem Weg dafür sorgen, dass auch das bedrohliche Thema des Klimawandels nicht aus dem Fokus gerät - Auch wenn mit der aktuellen Corona-Pandemie andere Sorgen die Schlagzeilen beherrschen. Dazu Pauline Daemgen von der Fridays-For-Future-Bewegung am Freitag in Berlin: "Unser Motto heute ist 'Treat every crisis'. Wir wollen, dass trotz der Krise, die momentan natürlich ein riesen Fokus hat und was uns auch wichtig ist, die andere Krise nicht verloren geht. Momentan hatten wir ein riesen Dürre-April. Die Bauern in Deutschland sind total betroffen. Wir können es einfach nicht vergessen." Die 56-jährige deutsche Regisseurin und Schauspielerin Katja Riemann war auch vor Ort und zeigte sich als Unterstützerin der Forderungen der Bewegung: "Ich bin so beeindruckt von diesen jungen Leuten, von den Fridays. Und alle anderen, die quasi auch schon so alt sind wie ich, die müssen einfach mal ihren Arsch bewegen. Ja, klar, wir haben auch Häuser besetzt et cetera. Aber wir sind noch nicht zu Ende." Der Ursprung der weltweiten Klimaproteste geht auf die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg zurück, die mit ihrem Schulstreik im August 2018 begonnen hat. Die Bewegung fordert endlich wirksame Maßnahmen, um den Klimawandel zu stoppen.