Es ist also an der Zeit, die Vorurteile gegenüber Berlin neu zu betrachten

von Nico Fried Berliner Behörden haben keinen guten Ruf. Doch die Hauptstadt ist eine Frage der Sichtweise, womöglich bald auch für die Bürgermeisterin.

Eine meiner ersten Erinnerungen an Berlin geht so: Als Jugendlicher war ich mit meiner Mutter in die geteilte Stadt gefahren. Wir wollten auch den Pergamonaltar in Ost-Berlin besichtigen. Aber die DDR-Grenzer verweigerten mir die Einreise, weil wir das abgerissene hintere Blatt meines Kinderausweises nur mit Tesafilm angeklebt hatten. So war das, als – Achtung, Ironie! – die Behörden in Berlin noch verlässlich arbeiteten.