von Thomas Krause Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich mit seiner Aussage über Asylbewerber beim Zahnarzt nicht den ersten Fehltritt geleistet. Eine Chronologie.

Die Aussage von Friedrich Merz über abgelehnte Asylbewerber beim Zahnarzt ist nicht das erste Fettnäpfchen, in das der CDU-Vorsitzende springt. Vor allem links der CDU erinnert man sich mit Grausen an frühere Aussagen und Aktionen von Merz.

Eine Chronologie der Fehltritte:

Abgelehnte Asylbewerber beim Zahnarzt

Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.

Friedrich Merz am 27. September 2023 im "Welt-Talk" des Senders Welt.

Zusammenarbeit mit der AfD

Wir haben eine klare Beschlusslage in der CDU . Wir arbeiten mit der AfD nicht zusammen. Nicht in den Parlamenten, nicht in den Kommunalvertretungen.

Friedrich Merz am 23. Juli 2023 im "ZDF Sommerinterview".

Schon am Morgen nach Ausstrahlung reagierte er via Twitter auf die Kritik vor allem aus der eigenen Partei:

Mitte September hatte die CDU Thüringen mit Stimmen der AfD eine Senkung der Grunderwerbssteuer im Landtag durchgesetzt – genau mit jener AfD Thüringen, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft ist. Die Konsequenzen aus einem Verstoß gegen die von Merz im Sommerinterview so betonte Beschlusslage: keine.

Kleine Paschas

Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen.

Merz am 10. Januar 2023 im ZDF bei "Markus Lanz".

Nach Silvester-Krawallen in Berlin hatte der CDU-Vorsitzende auf Integrationsprobleme in Schulen hingewiesen – und darauf, dass Väter es sich verbitten würden, dass Lehrerinnen "ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen". Anders als bei der Sozialtourismus-Aussage betonte er beim CDU-Konvent im Juni: "Bei den Paschas bleibt's."

Sozialtourismus

Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.

Merz am 26. September 2022 bei "Bild TV".

Später räumte Merz es als Fehler ein, im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen von angeblichem "Sozialtourismus" gesprochen zu haben.

Homosexualität

Solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal.

Merz am 6. Dezember 2001 in der "Bunten".

Das antwortete der CDU-Politiker auf die Frage: "Deutschlands Hauptstadt wird von einem Schwulen regiert. Finden Sie den auch so gut wie Bürgermeister Klaus Wowereit?"

Vergewaltigung in der Ehe

Bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe kein Straftatbestand. Am 15. Mai jenen Jahres beschloss der Bundestag dies zu ändern – mit einer namentlichen Abstimmung. Daher weiß man: Friedrich Merz war einer der 138 Abgeordneten, die gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat.

