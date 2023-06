Und was machen wir jetzt? CDU-Chef Friedrich Merz sucht nach den richtigen Antworten auf die AfD

Nervosität in der CDU

von Benedikt Becker Die Stärke der AfD setzt die CDU und ihren Chef Friedrich Merz unter Druck. Besuch bei einem, dessen Partei plötzlich schwimmt.

Der Mann, über dessen kurze Lunte Feinde wie Freunde in diesen Tagen wieder einmal spotten, hängt entspannt in seinem Sessel. Die langen Beine ausgestreckt, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Friedrich Merz, 67, wirkt Mitte vergangener Woche wie einer, der auf keinen Fall Nervosität ausstrahlen möchte. Aufregende Zeiten für die Partei? Ja, klar. Grund zur Sorge? Ach was.