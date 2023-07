Kürzlich im Adenauer-Haus: Friedrich Merz sitzt in seinem Chefzimmer in der CDU -Zentrale und freut sich darauf, ein paar Tage auszuspannen. Lesen, abschalten, ein bisschen Sport machen, das ist der Plan für den Sommer. Seine Schulter, die ihm nach einem Sturz im vergangenen Jahr lange zu schaffen machte, ist wieder halbwegs in Ordnung.