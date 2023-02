von Nico Fried Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frei ermunterte jüngst zum Koalitionsbruch und schlug eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union vor. Doch wäre Friedrich Merz der geeignete Kanzlerkandidat?

Neulich, als noch nicht klar war, ob Olaf Scholz Kampfpanzer in die Ukraine liefern würde, hatte man in der CDU eine Idee. Thorsten Frei, immerhin der nicht ganz unbedeutende Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, wandte sich an Grüne und Liberale, von denen er glaubte, der Kanzler sei ihnen zu zögerlich. Frei ermunterte sie zum Koalitionsbruch. Die Ampel-Partner der SPD sollten "endlich konsequent handeln und einen Neuanfang unter veränderten Vorzeichen suchen", sagte Frei. Er schlug eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union vor.