CDU-Politiker Friedrich Merz hat zum Weltfrauentag getwittert: "Wir haben in Deutschland bei der Gleichberechtigung schon viel erreicht, aber es bleibt noch genug zu tun. Meine berufliche Erfahrung zeigt mir: Teams, die mit Frauen und Männern besetzt sind, arbeiten eindeutig besser und erfolgreicher. #Weltfrauentag. Die @CDU war übrigens die erste Partei, in der es Frauen bis an die Spitze geschafft haben – ganz ohne Quote."

Der Widerspruch lässt nicht lange auf sich warten. Einige erinnern daran, dass Merz 1997 im Bundestag gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Andere fragen nach den Frauen in Merz' Team. So oder so nehmen ihm viele Twitter-User sein Engagement für Frauenrechte nicht recht ab. Die Antworten unter den beiden Tweets von Friedrich Merz(CDU) zum Weltfrauentag fallen deutlich aus.