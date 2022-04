Friedrich Merz will am Montag offenbar nach Kiew reisen

Laut Medienberichten soll ein Besuch der Ukraine von Oppositionsführer Friedrich Merz anstehen. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will Berichten zufolge am Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Zuerst hatte die "Bild" am Samstag berichtet, eine Quelle nannte die Zeitung nicht. Der Berliner "Tagesspiegel" meldete unter Berufung auf Partei- und Sicherheitskreise ebenfalls, dass Merz nach Kiew reisen werde. Eine CDU-Sprecherin bestätigte auf Anfrage der dpa die Reisepläne nicht. Auf seinem offiziellen Twitter-Kanal ist bislang auch keine Rede der geplanten Reise.

Ein Besuch von Olaf Scholz steht weiterhin aus

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar sind nur wenige deutsche Spitzenpolitiker in das Land gereist. Mitte April waren die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa - Michael Roth (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne) - in der westukrainischen Stadt Lwiw. Einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew hatte die ukrainische Regierung abgelehnt und zugleich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen.

Entsprechende Pläne des Bundeskanzlers gibt es bislang nicht, sein offizieller Besuch der Ukraine steht weiterhin aus.

Quellen: Bild, Tagesspiegel