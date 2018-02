(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Geschäftsführender Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Samstag in München: "China entwickelt eine umfassende System-Alternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. China erscheint derzeit als das einzige Land der Welt mit einer wirklichen globalen geostrategischen Idee und verfolgt diese Idee konsequent. Ich bin dagegen, China diese Idee und diesen Willen vorzuwerfen. Das ist das gute Recht Chinas, eine solche Idee zu entwickeln. Aber vorzuwerfen ist es uns, dass wir als Westen über keine eigene Strategie verfügen, um eine neue Balance der weltweiten Interessen zu finden, die auf Ausgleich und gemeinsamen Mehrwert setzt - und nicht auf das Nullsummenspiel einseitiger Interessenausübung." // "Aber Europa braucht auch eine gemeinsame Machtprojektion in der Welt. Die darf sich nie auf das Militärische allein konzentrieren. Aber sie darf auch nicht vollständig darauf verzichten. Denn als einziger Vegetarier werden wir es in der Welt der Fleischfresser verdammt schwer haben."