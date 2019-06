Dutzende Aktivisten haben am Samstag am Tagebau Garzweiler die Polizeikette durchbrochen und sind in die Tagebaugrube gelangt. Die Polizei appellierte an die Demonstranten, friedlich zu bleiben und versuchte die Klimaschützer von der Abbruchkante fernzuhalten. Der Sprecher der Polizei Aachen, Andreas Müller. "Wir haben ja über 600 Quadratkilometer Einsatzfläche zu betreuen und über 90 Kilometer Abbruchkante, das heißt unser Einsatzkonzept war gar nicht darauf ausgelegt, dieses Gelände hier zu jeder Zeit an jedem Ort zu hundert Prozent abzusichern, dafür würde auch die ganze Polizei von NRW nicht ausreichen. Wir haben Schwerpunkte gesetzt und natürlich bleiben da irgendwo Lücken und da muss man auch damit rechnen, dass bei solchen Aktionen, dass die Aktivisten eine Lücke finden, zum anderen muss man sagen, es ist nicht überall friedlich zugegangen. Da wo Polizeiketten standen, sind diese teilweise auch gewaltsam durchbrochen worden." Tausende Menschen waren nach Angaben der Bewegung "Ende Gelände" zum Tagebau Garzweiler gekommen, um ihrer Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg Nachdruck zu verleihen. Die Klimaschützer kritisierten Einschränkungen durch die Polizei. Die Sprecherin von "Ende Gelände", Kathrin Henneberger. "Die Polizei versucht von Mal zu Mal, uns immer mehr Steine in den Weg zu legen. Und dieses Mal mussten wir sehr hart kämpfen für ein Camp. Das haben wir dann bekommen per Gerichtsentscheid." Die Umweltschützer haben auch die Schienen zum Kohlekraftwerk Neurath blockiert, so dass das Kraftwerk von der Kohlezufuhr abgeschnitten war, sowie die Hambach-Bahn besetzt. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray und Festnahmen. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Bundesregierung will Ende September klären, wie sie die Klimaschutzziele 2030 erreichen kann, die einen drastischen Abbau der Treibhausgas-Emissionen vorsehen. Bisher ist der Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung nach den Empfehlungen der Kohle-Kommission bis 2038 geplant.