Es ist eine festes Ritual und somit gewissermaßen routiniert, aber damit nicht weniger relevant: Am 20. Juli jährt sich der Attentatsversuch auf Adolf Hitler. Die Widerständler um Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurden noch gleichen Tag in Berlin hingerichtet. Bundesaußenminister Heiko Maas nutzte den Anlass und die dafür abgehaltene Gedenkfeier am Freitag, um die Bevölkerung zu Zivilcourage im Umgang mit Rechtspopulisten aufzufordern. O-Ton: "Mischen wir uns ein, wenn Diskussionen im Familien- und Freundeskreis in dumpfe Ressentiments abgleiten. Setzen wir Argumente und Fakten gegen die Untergangsszenarien reaktionärer Populisten. Äußern wir uns differenziert, wenn Nationalisten allzu einfache Lösungen vorgaukeln." Erinnern sei damit Auftrag, so der SPD-Politiker. Und es dürfe kein feines Schweigen geben, wenn Wutbürger und Ewiggestrige Symbole des Widerstandes perfide umdeuteten. O-Ton: "Heute berufen sich ausgerechnet diejenigen auf ihr Recht zum Widerstand, die Volksvertreter lautstark als 'Volksverräter' schmähen, die Erinnerung als 'Schuldkult' abtun und die freie Medien als 'Lügenpresse' diffamieren. Das ist beschämend. Und ich halte es für unerträglich, dass die vom Widerstandskämpfer Josef Wirmer entworfene Fahne des 20. Juli auf Kundgebungen von Neonazis missbraucht wird." Die Widerständler von 1944 hätten sich für ein einiges Europa eingesetzt, so der Außenminister. Darin habe das friedliche, geeinte Europa seine Wurzeln. Wer also heute die Europäische Union und ihre Errungenschaften infrage stelle, der lege auch dort die Axt an.