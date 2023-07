Dürfte in den vergangenen Monate einige Stunden am Telefon über das Heizungsgesetz gesprochen haben: Vizekanzler Robert Habeck

Fünf Tage Eiltempo: Bis Freitag will die Ampel im Bundestag ihr umstrittenes Heizungsgesetz durchpeitschen. Der stern ist die gesamte Woche live dabei - mit einem hoffentlich kurzweiligen Blick auf ein Parlament am Rande des Nervenzusammenbruchs.

So ein Gesetz hat Deutschland seit Jahrzehnten nicht gesehen: Zehn Wochen Streit, unzählige Schlagzeilen, Verhandlungsrunden Tag und Nacht, Koalitionskrach ohne Ende. Praktisch alle Bürgerinnen und Bürger sind davon betroffen, weil es um die wichtige Frage geht: Wie sollen wir künftig heizen?

In dieser Woche soll das Gebäude-Energie-Gesetz, kurz: GEG, endlich verabschiedet werden, buchstäblich in letzter Minute vor der parlamentarischen Sommerpause. Das Land steht vor einem politischen Schlussspurt - mit Politikern so erschöpft wie Triathleten auf den letzten Metern des Iron Man. Und noch immer ist nicht sicher, ob es in dieser Woche wirklich gelingt. Dieses Gesetz sollte man auf seinen letzten Metern besser nicht mehr aus den Augen lassen. Deshalb begleitet der stern das GEG bis zur geplanten Verabschiedung mit einem etwas anderen Live-Ticker.

Hier erfahren Sie alles Wichtige, neueste Entwicklungen - und mehr: Randbeobachtungen aus einem Parlament am Rande des Nervenzusammenbruchs, Eindrücke von vor und hinter den Kulissen. Hat die Ampel wirklich alle Streitpunkte ausgeräumt? Funkt womöglich das Bundesverfassungsgericht noch dazwischen? Wer behält die Nerven - und wer verliert sie so kurz vor der Sommerpause womöglich noch? Seien Sie dabei in einer Woche, die der Bundestag so selten erlebt.