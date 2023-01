Düzen Tekkal wurde 1978 als Tochter jesidischer Kurden in Hannover geboren. 2014 reiste sie in den Nordirak, um den Genozid an den Jesiden dokumentarisch festzuhalten. Seither kämpft sie für die Anerkennung der erlebten Verbrechen. Gemeinsam mit ihrer Schwester gründete sie den Verein Háwar.help, der unter anderem Frauen unterstützt, die in IS-Kriegsgefangenschaft waren. Sie ist Sachverständige für Menschenrechtsfragen im Bundestag.

Der Bundestag will den Genozid an Jesiden anerkennen. "Für die Überlebenden ist das ein Stück Heilung", sagt Düzen Tekkal

Interview Abstimmung am Donnerstag Der Bundestag will den Genozid an Jesiden anerkennen. "Für die Überlebenden ist das ein Stück Heilung", sagt Düzen Tekkal

von Marc Goergen 2014 erlebte Düzen Tekkal im Nordirak hautnah die Verbrechen an den Jesiden. Seitdem kämpft sie für die Anerkennung des Genozids. Heute will der Bundestag darüber abstimmen.

Frau Tekkal, an diesem Donnerstag soll im Bundestag der Genozid an den Jesidinnen und Jesiden anerkannt werden – was bedeutet das für Sie persönlich?

Wir kämpfen mit unserer Menschenrechtsorganisation seit neun Jahren dafür, dass die Verbrechen an unserem Volk anerkannt werden. Jetzt ist es endlich soweit. Meine Eltern und Überlebende der Verbrechen werden auch mit im Plenarsaal sein. Eine Genozid-Überlebende, die in Gefangenschaft des IS war, hat mir gerade ein Video von sich geschickt: Sie hat die jesidische Tracht anprobiert, die sie zur Feier des Tages tragen will. Da sind mir sofort die Tränen in die Augen geschossen. Sie müssen verstehen: Für die Überlebenden ist diese Anerkennung ein Stück Heilung. Es ist der Beleg dafür, dass das, was ihnen angetan wurde, nie hätte geschehen dürfen. Jede Anerkennung eines Genozids ist auch ein Versprechen dafür, Verbrechen dieser Tragweite in Zukunft zu verhindern.

Die Verbrechen an den Jesiden wurden bereits 2016 von der UN als Genozid anerkannt. Warum ist es so wichtig, dass dies nun auch vom deutschen Parlament getan wird?

2021 hat in Frankfurt zum ersten Mal weltweit ein Gericht entschieden, dass ein IS-Terrorist, der ein versklavtes jesidisches Mädchen sterben ließ, sich damit am Völkermord beteiligt hat. Dass nach dieser ersten juristischen Anerkennung nun auch die Politik nachzieht, ist nur folgerichtig. Die Parlamente in Armenien, Schottland, Luxemburg und Australien haben den Genozid übrigens bereits anerkannt – obwohl die mit Abstand größte jesidische Diaspora hier in Deutschland lebt.

Düzen Tekkal: Verbrechen an Jesiden haben mein ganzes Weltbild zerstört

Abgesehen von dem symbolischen Wert – welche konkreten Vorteile hat so eine Anerkennung durch das deutsche Parlament?

Bis heute hat keine systematische juristische Aufarbeitung des Genozids stattgefunden. Durch die Anerkennung erhält der Anklagepunkt Genozid in deutschen Strafverfahren gegen IS-Verbrecher nun mehr Relevanz. Und diese Verfahren werden wir hier nun noch intensiver anstreben: Immerhin haben mehr als tausend Personen sich damals von Deutschland aus dem IS angeschlossen. Bisher war die Beweisführung hier enorm schwierig, da es keine schriftlich fixierten Befehle des IS gibt, die Jesiden auszulöschen. Es liegen aber sehr wohl Belege für den Genozid vor, zum Beispiel von dem Untersuchungsteam der UN, das die Massenexekutionen, die systematische Versklavung und die Langzeitgefangennahmen nachgewiesen haben. Das ist jetzt auch in Deutschland anerkannt. Und auch die Leugnung dieses Völkermords können wir nun unter Strafe stellen.

Im August 2014 drangen IS-Kämpfer in die Region Sindschar im Nordirak vor und töteten ungefähr 5000 jezidische Zivilisten. Sie vergewaltigten und versklavten tausende junge Mädchen und Frauen. Jungen wurden teilweise gefangen genommen und zu Kriegssoldaten ausgebildet. Infolge der Gewalt flohen fast eine halbe Million Menschen. Heute leben fast keine Jesiden mehr in Sindschar. Der Völkermord wurde von den Vereinten Nationen, der EU und einzelnen Staaten anerkannt.

Sie waren ab 2014 mehrere Male im Nordirak, um die Verbrechen dokumentarisch festzuhalten. Erinnern Sie sich an einen Moment, in dem sie begriffen: Das hier ist nicht nur ein weiteres Verbrechen in der historischen Verfolgung der Jesiden, hier findet gerade ein Völkermord statt?

Es gab mehrere solcher Momente. Als ich den ersten Frauen begegnet bin, die gerade aus der IS-Gefangenschaft befreit worden sind. Oder den jesidischen Kindersoldaten, die nach fünf Jahren aus diesem System herauskamen. Der Familienvater, der mir die Passbilder seiner drei Töchter zeigte, die vom IS versklavt wurden. Wenn Leute so nah am Tod waren, dann sieht man das. In diesen Gesichtern konnte ich erkennen, wovor mich schon meine Großeltern gewarnt hatten – Háwar – Völkermord. Dieses Grauen war nicht mehr abstrakt. Das hat damals mein ganzes Weltbild zerstört: Wie können Menschen so etwas tun?

Wie geht es den Überlebenden Jesidinnen und Jesiden heute?

Der größte Teil lebt immer noch als Geflüchtete in Camps im Nordirak. In ihre ehemaligen Dörfer und Städte können sie meist nicht zurückkehren – die Häuser sind zerstört, die Region wird immer wieder von der Türkei bombardiert. Dort leben auch immer noch Menschen, die fanatisch an den IS glauben. Die Jesiden fühlen sich von der Welt verraten und vergessen – sie haben den IS überlebt, und jetzt siechen sie in den Camps dahin – die Selbstmordrate ist hoch. Nichts ist so schlimm, wie der Schmerz, der unsichtbar bleibt. Und deshalb ist die Anerkennung so wichtig.