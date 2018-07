Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder will nach der Hochzeit mit seiner koreanischen Frau "in Hannover, Berlin und temporär auch in Seoul leben". Er beschäftige sich deshalb mit der dortigen Kultur und sei auch dabei, Koreanisch zu lernen, sagte Schröder im Interview mit dem stern. Geheiratet habe er vor nicht ganz einem halben Jahr in Korea. Am 5. Oktober aber wolle er in Berlin die Eheschließung feiern. Der russische Staatschef Putin, dem er seine Frau schon bei der Fußball-WM vorgestellt habe, werde aber nicht kommen. Ein Staatschef bedeute "zu viel Buhei".

Gerhard Schröder: "Ich bin ein glücklicher Mann"

"Ich bin ein glücklicher Mann“, sagte Schröder in dem stern-Interview weiter. "Wenn Sie meine Herkunft und Entwicklung ansehen, dann ist mir ja im Beruflichen - ich wollte immer Anwalt werden - und im Politischen erst recht mehr gelungen, als ich es mir hätte vorstellen können." Nun blicke er zurück "auf ein wirklich erfülltes Leben". Und er habe die Perspektive, "noch mal was ganz Neues kennen zu lernen".

