von Marco Klehn sowie von Mauritia Hammersen stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz hat zusammen mit RTL-Politikchef Nikolaus Blome Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) interviewt. Der steht wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin in der Kritik. Im Gespräch verrät Schmitz, wie er den Altkanzler wahrgenommen hat.

Altkanzler Gerhard Schröder hat im Gespräch mit stern und RTL/ntv einen Bruch mit seinem Freund Wladimir Putin ausgeschlossen. Schröder, der nun als Verwaltungsratsvorsitzender der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 tätig ist, sagte: "Ich habe mehrfach den Krieg verurteilt, das wissen Sie. Aber würde eine persönliche Distanzierung von Wladimir Putin wirklich irgendjemandem etwas bringen?" Schröder sagte weiter: "Muss ich denn über jedes Stöckchen springen, das mir hingehalten wird? So bin ich nicht. Ich habe da Entscheidungen getroffen, und dazu stehe ich, und ich habe klargemacht: Vielleicht kann ich noch mal nützlich sein. Warum soll ich mich also entschuldigen?"

Gerhard Schröder sieht einfach Lösung für Ende der Gaskrise

Auch zu einer drohenden Gaskrise in Deutschland äußerte sich der Altkanzler und präsentierte eine aus seiner Sicht einfache Lösung:. "Die einfachste Lösung wäre, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Sie ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline, und mit beiden Nord-Stream-Pipelines gäbe es kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte." Dass die Bundesregierung einen Betrieb von Nord Stream 2 mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgeschlossen hat, sieht Schröder als folgenschweren Fehler: "Wenn man Nord Stream 2 nicht benutzen will, muss man die Folgen tragen. Und die werden auch in Deutschland riesig sein.

