Nach einer zweitägigen Konferenz präsentieren die Gesundheitsminister ihre Beschlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die 3G-Regelung soll strenger kontrolliert, vulnerable Menschen besser geschützt werden. Etwa durch kostenlose Tests in Pflegeeinrichtungen.

Angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern für Auffrischungsimpfungen für alle Altersgruppen ausgesprochen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Klaus Holtschek bezeichnete die aktuelle Corona-Lage als "dramatisch, besorgniserregend und alles andere als entwarnend". Das sei allen Beteiligten der Konferenz in Lindau am Bodensee, zu der man sich das erste Mal seit Langem in Präsenz getroffen hatte, bewusst gewesen. "Wir blicken alle mit Sorge auf die aktuelle Situation", betonte Holtschek. "Aus meiner Sicht sind wir mitten in einer Notlage drin."

Deshalb haben sich die Minister auf drei Maßnahmen geeinigt, um die vierte Welle zu brechen. So sollen Auffrischungsimpfungen für alle Menschen sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. Dafür sähen die Bundesländer unter anderem Impfbusse und Impfzentren vor, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Auch die niedergelassenen Ärzte würden sich für die Auffrischimpfungen engagieren. "Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden – nicht die Ausnahme." Insbesondere gelte dies für Ältere und das Personal von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.

Mit Boostern und strengeren Kontrollen gegen die vierte Welle

In dem von den Ministern vorgelegten Papier, in dem erste Lehren der Pandemie formuliert wurden, sei man zudem übereingekommen, dass man die Alten- und Pflegeheime entlasten wolle. Selbiges gelte für die Krankenhäuser. Vulnerable Gruppen in diesen Einrichtungen müssten besonders geschützt werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Hier sollen die Testkonzepte ausgebaut und strenger kontrolliert werden.

Idealerweise sollte das Pflegepersonal dort täglich getestet werden, sagte Spahn. Das könne man aber auch von den Inzeidenzen in den Regionen abhängig machen. Zudem sollen die Kosten vom Bund übernommen werden. Auch Angehörige von Einrichtungsbewohnern sollen davon profitieren und sich kostenlos testen lassen können.

Spahn: "Vor uns liegen schwere Wochen"

"Wir sind schon länger in der vierten Welle und merken gerade, das sie mit voller Wucht" über Deutschland hinwegrollt, sagte Spahn. In einigen Regionen seien die Intensivstationen bereits am Limit. "Vor uns liegen sehr schwere Wochen", betonte Spahn.

Jetzt gehe es vor allem darum jene Orte zu schützen, an denen vulnerable Personen leben. "Wir haben im letzten Winter gesehen, wie brutal die Pandemie in den Pflegeeinrichtungen gewütet hat." Jetzt habe man die Instrumente in der Hand, um das zu verhindern.

Als dritte Maßnahme einigten sich die Gesundheistminister auf strengere Kontrollen der 3 und 2G-Regelung im öffentlichen Leben. Mit 3G ist gemeint, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten. Konsens sei, "dass wir mehr Kontrolle brauchen von 3G im Alltag", sagte Spahn. Zudem solle 2G – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene – als Option für Regionen mit sehr hohem Infektionsgeschehen bestehen. Es sei zum ersten Mal Konsens zwischen Bund und allen Ländern, dass es solche 2G-Regelungen geben müsse.

Kliniken bei OP-Verschiebungen finanziell entlasten

Die Gesundheitsminister haben sich für finanzielle Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser ausgesprochen, die wegen der Behandlung von Corona-Patienten planbare Eingriffe verschieben müssen. Diese Regelung solle rückwirkend zum 1. November gelten, sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Es werde in den Kliniken "wahrscheinlich" bald wieder darum gehen, "bestimmte elektive Eingriffe zu verschieben", sagte Grimm-Benne. In dem Fall sei ein finanzieller Ausgleich für die Kliniken nötig. "Es wird sowieso schon ein Kraftakt sein", betonte Grimm-Benne. Sachsen-Anhalt übernimmt im kommenden Jahr turnusgemäß den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.

Bayern hatte am Mittwoch bereits ein 35-Millionen-Euro Programm für die Krankenhäuser angekündigt. Krankenhäuser sollen für jeden auf der Normalstation behandelten Covid-Patienten 50 Euro pro Behandlungstag erhalten, auf der Intensivstation 100 Euro. Die Hälfte müssen die Krankenhäuser an ihr Personal weitergeben, vor allem in der Pflege.