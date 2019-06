Die Bürger der malerischen Kleinstadt Görlitz haben Post bekommen - und zwar von Filmemachern aus Hollywood. Denn die Kleinstadt in Sachsen ist dort als Drehort besonders beliebt, immerhin ist ihre Schönheit im zweiten Weltkrieg so gut wie nicht zerstört worden. Produzent Martin Simon de Normier ist selbst von der Stadt begeistert: "Man kann in Görlitz gut drehen und das kennen auch die Leute in Hollywood Es wird einem vielfach berichtet." Der Film "Der Vorleser" entstand hier ebenso wie Wes Andersons "Grand Budapest Hotel". Der Grund, warum sich bekannte Persönlichkeiten aus Hollywoods Filmbranche jetzt mit einem offenen Brief an Görlitz Bewohner wandten, ist Sebastian Wippel. Dem AfD-Kandidaten werden gute Chancen vorausgesagt, Görlitz' nächster Bürgermeister zu werden. Er wäre dann der erste AfD Bürgermeister Deutschlands. Ende Mai erhielt er beim ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl 36,4 Prozent, der stärkste Gegenkandidat, Octavian Ursu von der CDU, erhielt 30,3 Prozent. Den Filmschaffenden aus Hollywood macht das Sorge: "Da kann ich nicht für Leib und Leben meiner Filmcrew garantieren, da weiß ich nicht, ob mir nicht einen Wohnwagen nachts angezündet wird, oder ob mein schwarzer Hauptdarsteller dann eben genauso entspannt wie Jeff Goldblum seinerzeit durch die Kneipen ziehen kann" In dem offenen Brief heißt es - Gebt Euch nicht Feindseligkeit, Zwietracht und Ausgrenzung hin. Verratet nicht Eure Überzeugungen, sobald jemand behauptet, er könne die Probleme für Euch schnell lösen! Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören etwa der Regisseur Stephen Daldry, der Schauspieler Daniel Brühl und der Schriftsteller Bernhard Schlink. Der entscheidende zweite Wahlgang der Bürgermeisterwahl findet am 16.6.2019 statt.