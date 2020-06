Der Klimaschutz ist ein Thema, das auch in Zeiten des Coronavirus nicht in Vergessenheit geraten soll. Das findet zumindest Greenpeace und hat am frühen Mittwochmorgen das Reichstagsgebäude in Berlin angestrahlt. Zu sehen war neben einem Regen von Euro-Zeichen vor allem der Schriftzug "Kein Geld für gestern". Die Umweltschutzorganisation will, dass die Bundesregierung den Klimaschutz zur Bedingung für das geplante Konjunkturpaket macht und damit die Weichen für eine klimaschonende Wirtschaft stellt. Vertreter von Union und SPD setzen heute die gestern begonnenen Gespräche über das Konjunkturprogramm fort.