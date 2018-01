Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg erinnert. Die beiden kommunistischen Arbeiterführer wurden am 15. Januar 1919 von Angehörigen einer rechtsgerichteten Schützendivision erschossen. Zu den Gräbern von Liebknecht und Luxemburg in der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Friedhof Friedrichsfelde kamen die Partei- und Fraktionsspitzen der Linken sowie weitere führende Persönlichkeiten der Partei und legten traditionell Kränze und rote Nelken nieder. Am Rande der Gedenkveranstaltung übte Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei, Kritik an den Plänen für eine neue Große Koalition. "Es ist abzusehen, dass aus der ruhigen Hand von Angela Merkel eine eingeschlafene Hand wird. Die drei Vorsitzenden, die dieses Ergebnis so gelobt haben, sind letztlich diejenigen, die in den nächsten vier Jahren abtreten werden. Das ist nicht gut für das Land und nicht gut für Europa." Die SPD habe ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Nach den Sondierungen nun doch eine Große Koalition zu preisen, sei grundfalsch, so Bartsch. Auch sein Parteikollege Gregor Gysi übte am Sonntag Kritik. "Ich bedauere sehr, dass dieser politischen Klasse Mumm fehlt. Mumm bedeutete, wenn man Folgendes machte: Wenn man sich jetzt mal entschlösse, eine Minderheitsregierung zu installieren. Und die muss sich immer neue Partner suchen, um eine Mehrheit im Bundestag zu finden. Dann würden doch mal Bundestagssitzungen wieder Spaß machen, die wären auch interessant. Die Leute würden zuschauen und sagen: Wer geht jetzt da mit? Oder: Welchen Kompromiss erreicht man auf dieser Strecke. Aber, das wagen die nicht." Die Linke steuert auf einen Richtungsstreit zu. Die Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht sprach sich jüngst für eine neue linke Sammelbewegung aus. Dieser müssten sich auch prominente Politiker der SPD anschließen. Unter den linken Parteimitgliedern trifft die Forderung auf ein geteiltes Echo. Die Sozialdemokraten hatte sich im Wahlkampf auf Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit konzentriert. In den am Freitag abgeschlossenen Sondierungsgesprächen für eine Große Koalition konnten sie aber Punkte dieses Programms nicht durchsetzen, so etwa die geplante Bürgerversicherung oder Steuererhöhungen.