Der Wald, durch den Greta Thunberg hier spaziert, ist nicht irgendein Wald - am Samstag besuchte die junge Klimaaktivistin den Hambacher Forst in Nord Rhein Westfalen. Hier hatten im Herbst letzten Jahres wochenlang Proteste gegen die Rodungspläne des Energiekonzerns RWE stattgefunden, bis das Oberverwaltungsgericht einen Rodungsstopp verfügte. "Dieser Ort ist wichtig, weil er so symbolisch ist. Er ist nicht nur für die Biodiversität und das Ökosystem wichtig, sondern auch, weil er so bedroht ist, und all diese Menschen haben dafür gekämpft, dass der Wald erhalten bleibt. Das ist sehr bewundernswert. Dass die Dörfer hier zerstört werden, Menschen umziehen müssen... das ist sehr verstörend." In dem Kohleabbaugebiet in NRW, in dem sich der jahrhundertealte Hambacher Wald befindet, befinden sich mehrere Grubenanlagen für den Kohleabbau. Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden bereits mehrere Dörfer umgesiedelt, um dem Kohleabbau zu weichen. "Also, wenn wir unter der 1,5° C Erwärmung bleiben wollen, dann kann Deutschland laut der Wissenschaft wohl nicht weiter Kohle verbrennen. Also, nicht mehr 20 Jahre lang. Das ist nicht meine Meinung oder was ich denke, die Wissenschaft belegt das." Seit Jahren sind verschiedenen Umweltschutzinitiativen und Einzelpersonen in dem Kohleabbaugebiet in NRW aktiv, um sich für eine Stilllegung der Kohlekraftwerke und den Schutz des Waldes einzusetzen. Neben verschiedensten Aktionsformen gehört auch Ziviler Ungehorsam zu den Protestformen vor Ort. "In einigen Fällen denke ich schon, dass Ziviler Ungehorsam manchmal nötig ist, wenn nichts anderes hilft. Wenn es friedlich ist und niemand zu Schaden kommt. Und wenn nichts kaputt geht." Der Energiekonzern RWE hat Protestlern in der Vergangenheit immer wieder Unverhältnismäßigkeit und kriminelles Handeln vorgeworfen. Die 16-jährige Thunberg, die maßgeblich die Fridays for Future Proteste initiiert hat, will bald vor den Vereinten Nationen in New York sprechen. "Ich glaube nicht, dass die Situation sich verändern wird, weil ich mit der UNO spreche. Aber wenn wir ein Bewusstsein schaffen können, zusammengenommen mit vielen anderen Dingen, und wenn genug Menschen versuchen so sehr wie möglich die Dinge voranzubringen, dann können wir etwas verändern." Greta Thunberg wird natürlich nicht mit dem Flugzeug, sondern mit einem Segelboot in die USA reisen.