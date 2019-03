Diese beiden Zöpfe stehen für Entschlossenheit: Greta Thunberg ist zurück in Deutschland, um an die Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandels zu erinnern. In Berlin mischte sich die 16-jährige Schwedin unter die Schülerproteste "Fridays for Future". Greta Thunberg gilt als Vorbild. "Ich sehe Sie nicht als Kopf, der hier gegen den Klimawandel ist, sondern lediglich als Schülerin, die gezeigt hat, ich will nicht, dass es so weitergeht und so andere Schüler motiviert hat." "Ich finde es toll, dass sie sich dafür einsetzt und dass sie sich traut, vor so vielen Leuten zu sprechen." "Ich habe den Eindruck, dass eigentlich jeder hier sein sollte. Die Umwelt ist so wichtig für unser Leben. Mir ist wichtig, dass alle herkommen und ihre Unterstützung zeigen." Die Ikone der Schülerproteste kritisierte vorigen Generationen für ihren Umgang mit dem Klimawandel. "Wenn wir ihnen von unserer Sorge um die Zukunft unserer Welt erzählen, streicheln sie uns über den Kopf uns sagen: keine Angst, alles wird gut. Aber wir sollten Angst haben, wir sollten sogar in Panik geraten. Wir sollten zwar nicht schreiend im Kreise rennen, aber wir sollten unsere Komfortzone verlassen und handeln." Die Demonstration zog vom Invalidenpark in Richtung Pariser Platz. Zur der Kundgebung wurden 15.000 Teilnehmer erwartet, die Veranstalter sprachen von rund 25.000 Demonstranten, rund 300 Polizeikräfte waren im Einsatz.