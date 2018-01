Lange wurde gerungen um eine mögliche Neuauflage der großen Koalition. Noch ist die auch nicht beschlossen, aber mit dem Ende der Sondierungen sind Union und SPD auf dem Weg zu einer Regierungsbildung einen Schritt weiter. In Köln reagierten Bürgerinnen und Bürger am Freitag mit gemischten Gefühlen. O-ton Passant: "Ich bin nicht für die große Koalition, weil - ich bin Wirtschaftler, das kostet uns nur Geld." O-ton Passant: "Also erstmal hat es mir viel zu lange gedauert aber letztlich kann man es ja nicht ändern. Aber schön, das sie sich endlich geeinigt haben." O-ton Passantin: "Ich meine die werden sich zusammen tun, um ihre Posten alle zu behalten, das glaube ich schon. Und ich meine an und für sich ist es die beste, wäre es das Beste, wenn die sich wieder zusammen tun, wenn da ein bisschen mehr raus käme, auch für den kleinen Mann." O-ton Passantin: "Bin da nicht sehr glücklich mit, also da war nicht das, was ich gewählt hab. Das war es nicht." Große Skepsis gibt es auch an der Parteibasis der Sozialdemokraten. Die Jusos hatten bereits während der Verhandlungen eine neue große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel abgelehnt. Der SPD-Vorstand empfahl am Freitagnachmittag mit großer Mehrheit die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Dafür muss ein Parteitag am 21. Januar aber noch grünes Licht geben. Sollte es dann zu einem Koalitionsvertrag kommen, müssten erneut die SPD-Mitglieder zustimmen.