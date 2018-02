HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON ANGELA MERKEL, CDU-VORSITZENDE "Wie lange es dauert, kann man jetzt noch nicht sagen. Wir haben gestern gut vorgearbeitet, aber es gibt immer noch wichtige Punkte, die geklärt werden müssen. Und insofern gehe ich mit guten Willen, aber natürlich auch mit einer gewissen Erwartung, dass noch schwere Verhandlungsstunden auf uns zu kommen in die heutige Sitzung. Wir kennen unsere Aufgabe und versuchen, ihr gerecht zu werden." O-TON MARTIN SCHULZ, SPD-VORSITZENDER "Aber wir wollen der Bundesrepublik Deutschland eine stabile Regierung geben und zu einer stabilen Regierung gehört eine belastbare, für alle konsensfähige Koalitionsvereinbarung. Und deshalb muss man sich am Ende auch die notwendige Zeit nehmen, die man braucht, um eine solch stabile Grundlage für eine stabile Regierung zu schaffen. Und das ist unser Wille, aber das ist auch unser Wille, darüber nicht weiter zu diskutieren. Am Ende geht es darum, dass man nicht wegen der ein oder anderen Uhrzeit einen Druck aufbaut, den man in so einer Schlussphase beim besten Willen nicht gebrauchen kann."