Die Spitzen von CDU und CSU sind in Berlin zusammengekommen, um die Sondierungsgespräche mit der SPD zur Bildung einer Regierung vorzubereiten. CSU-Chef Horst Seehofer: "Ja gut, jetzt sind ganz wichtige Tage für uns. Wir bereiten uns heute auf den Beginn der Sondierung am Sonntag vor. Die CSU will, dass eine Regierung zustande kommt mit der SPD. Und wir werden alles tun in diesen Gesprächen, dass es zu vernünftigen Vereinbarungen kommt." Am Nachmittag wollen sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD für die Sondierungen abstimmen, die am Sonntag in großer Runde beginnen sollen. Die Union dringt auf eine Fortsetzung der Großen Koalition. Die SPD will indes vorerst ergebnisoffen verhandeln. Erst nach Abschluss der Sondierung an Freitag kommender Woche will die SPD-Spitze entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste dann ein für den 21. Januar einberufener Parteitag grünes Licht geben.