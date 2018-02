Urlaub in Deutschland. Aber wo?

Hallo liebe Community, wir überlegen gerade wo die Reise nächsten Sommer hingehen soll. Da wir zu zweit mit Hund sind und gerne wandern, geht unsere Tendenz an die Mosel. Was könntet ihr uns alternativ empfehlen? Bayern? Bitte keine Stadt .. Welchen Ort könnt ihr mir an der Mosel empfehlen? Muss es direkt die Tourismus Hochburgen Bernkastel oder Trier sein, oder erreicht man alles schnell mit dem Auto. Vielen Dank schonmal :)