HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu O-TON MARTIN SCHULZ, SPD-VORSITZENDER "Gut Morgen, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir heute den Tag der Entscheidung darüber haben werden ob die drei Parteien CDU CSU und SPD einen gemeinsamen Koalitionsvertrag abschließen. Ich habe gestern vernommen, dass, in der Außenpolitik, die wir heute als erstes unter den Parteivorsitzenden verhandeln werden, es noch große Probleme gäbe. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sondern ich glaube, dass wir in der Europapolitik zu einem, wie ich finde, hervorragenden Ergebnis für die Bundesrepublik und für Europa gekommen sind. Darauf sind wir Sozialdemokraten stolz. Ich glaube aber auch, dass wir heute in der Außenpolitik zu einem Konsens kommen werden. Und dann werden wir uns noch einmal um die sozialpolitischen Fragen kümmern, vor allem um die Gesundheitspolitik. Und um die Arbeitsmarktpolitik." O-TON ANDREAS SCHEUER, GENERALSEKRETÄR DER CSU "Der Text wird und wird. Wir haben jetzt weitgehend von dem ersten Teil bis in die Fachthemen hinein einiges an Fortschritt erzielt. Trotzdem bleiben einige ganz große Themen. Als alter Basketballer würde ich jetzt sagen: It´s crunchtime. Deswegen wissen wir, dass wir heute noch zu einer Einigung kommen müssen. Alles andere wäre auch für die Bürger fast unzumutbar."