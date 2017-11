HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. O-Ton SPD-Chef Martin Schulz in Berlin: "In den nächsten Tagen und Wochen werden viele Gespräche geführt werden. Wir werden jeden weiteren Schritt intensiv in der Partei und der Fraktionsführung der SPD diskutieren. Es gibt keine Automatismus in irgendeine Richtung. Nur eines ist jetzt schon völlig klar: Sollten die Gespräche dazu führen, das wir uns, in welcher Form und welcher Konstellation auch immer, an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen. Herzlichen Dank."