Den ganzen Tag wurde in Berlin um Themen gerungen, am Abend sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, dass man am Sonntag nicht wie geplant die Koalitionsverhandlungen beenden könne: "Wir haben jetzt gerade in der Spitzenrunde auch festgestellt, dass noch Themen vor uns liegen, bei denen die Parteien voneinander entfernt sind, über die wir noch reden werden, über die wir gründlich und konzentriert reden wollen. Und deswegen haben wir gemeinsam entschieden, dass es heute keine Nachtsitzung geben wird, sondern dass wir morgen ab 10 Uhr hier im Willy-Brandt-Haus gemeinsam, konzentriert und gründlich weiter verhandeln und weiter beraten werden." Trotz der Extraschicht am Montag sind die Parteien laut Klingbeil in wichtigen Themenbereichen am Sonntag zu Kompromissen gekommen. Union und SPD gelang es ein Paket für den Wohnungsbau und für Mieter zu schnüren. Ein Baukindergeld von 1200 pro Kind und pro Jahr, die Absenkung der Modernisierungsumlage und höhere Abschreibungen für Mietwohnungsbau waren einige Elemente des Pakets. SPD-Vizechefin Natascha Kohnen: "Beim sozialen Wohnungsbau haben wir uns verständigt, dass der Bund weiter am Ball bleiben muss, weil das schaffen weder Kommunen noch Länder alleine, der Bund muss über das Jahr 2019 weiter einsteigen. Da werden wir mindestens 2 Milliarden hineinstecken." Auch bei der Digitalisierung erzielte man Lösungen, unter anderem wollen Union und SPD spätestens bis 2025 das Recht auf einen Hochgeschwindigkeits-Zugang zum Internet gesetzlich verankern. Der Staatsminister im Kanzleramt Helge Braun: "Bis zu 12 Milliarden Investitionen staatlicherseits, aber auch wettbewerbliche Anreize dafür, dass Telekommunikationsunternehmen das Glasfaser-Internet schnell ausbauen, haben wir miteinander vereinbart. Das ist eine gute Botschaft, nicht nur für die Städte, sondern insbesondere für die weißen Flecken in den ländlichen Räumen." Am Nachmittag hatten die Parteien auch ihre Pläne geschildert, den Kommunen massiv unter die Arme greifen und mit bis zu 33 Milliarden Euro zu fördern.