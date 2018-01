HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton SPD-Chef Martin Schulz : "Wer den Zusammenhalt stärkt dadurch, dass er das Land erneuert, hat die Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und in diesem Dreiklang von Zusammenhalt, den wir organisieren wollen, Erneuerung, die wir vorantreiben wollen, die Vertrauensebene zu stärken, die eine Regierung braucht, in dem Geist haben wir sondiert. Und ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Für uns ist das, was wir in diesen Sondierungsvertrag geschrieben haben keine Rhetorik. Wir meinen das ernst. Und ich glaube, das kann ich am Ende unserer langen Verhandlungen sagen, das meinen auch die beiden anderen Parteien sehr ernst. Wir haben als sozialdemokratische Partei einstimmig in der Sondierungsrunde entschieden, unseren Gremien, die heute hier im Hause tagen, vorzuschlagen, einen Beschluss zu fassen, dem Parteitag der SPD zu empfehlen, der Parteiführung ein Mandat zu geben, Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Bundesregierung aufzunehmen" O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wir haben intensive, ernsthafte, sehr tiefgehende Sondierungen durchgeführt. Das Papier, was wir erarbeitet haben, das ist nicht mal so ein oberflächliches Papier, sondern es drückt aus, dass wir ernsthaft daran arbeiten, heute und in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir auch in zehn und 15 Jahren gut in Deutschland leben können. Die CDU hat dieses Papier, diese Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen, an denen viele mitgewirkt haben, wir haben uns auf ein breites Fundament unserer Vertreter gestützt, einstimmig gebilligt. Und wir empfehlen damit also auch Koalitionsverhandlungen zum Zwecke der Bildung einer stabilen Regierung aufzunehmen. Wir werden natürlich im Respekt jetzt auf den Parteitag der Sozialdemokraten warten. Aber ich glaube, hier ist das ein Papier des Gebens und Nehmens, wie es sein muss, das für unsere Gesellschaft einen breiten Bogen aufspannt. Und da bleibt genug Arbeit dann, wenn es zu einer Regierungsbildung kommen sollte, das auch alles umzusetzen." O-Ton CSU-Chef Horst Seehofer (CSU): "Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gezeigt, dass Politik Sondierungen kann. In einer ungewöhnlich kurzen Zeit, in einer sehr effizienten Zusammenarbeit und ohne öffentliche Selbstbeschäftigung. Ich bin mit dem Ergebnis, wie meine Partei mit sehr - oder hochzufrieden. Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen, in allen Politikfeldern. Wir haben alles unter dem Gesichtspunkt diskutiert und dann letzteres auch entschieden: Was nutzt den Menschen in diesem Lande, von der Kita bis zum Pflegeheim. Und wir haben die richtige Antwort gegeben auf den September des letzten Jahres."